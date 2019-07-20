В "Лужниках" откроют крупнейший в Европе теннисный клуб

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщают "РИА Новости".

Общая площадь здания составит 36 тысяч квадратных метров, где будет 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, а также четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, крытые и открытые корты для пляжного и падел-тенниса.

Кроме того, все зоны оснастят видеосистемой, чтобы можно было анализировать тренировки с помощью интерактивного терминала. Также в здании появится универсальный спортзал, в котором будут проводиться занятия теннисной школы, детского клуба, занятия по бадминтону, настольному теннису, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.