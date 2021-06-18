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Умер спортивный комментатор Борис Боровский

16:36
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Советский теннисист и спортивный комментатор Борис Боровский скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил журналист Игорь Кытманов в Twitter 18 июня.

Боровский в 1956 году выиграл золото на первой Спартакиаде народов СССР. Он много раз становился победителем и призером теннисных соревнований национального и международного уровня.

После окончания спортивной карьеры Боровский работал на радиостанции «Юность» и «Радио России». В конце 1990-х годов стал постоянным комментатором тенниса на телеканале «Eurosport».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/igorkytmanov/status/1405854855000956929

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