Умер спортивный комментатор Борис Боровский

Советский теннисист и спортивный комментатор Борис Боровский скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил журналист Игорь Кытманов в Twitter 18 июня.

Боровский в 1956 году выиграл золото на первой Спартакиаде народов СССР. Он много раз становился победителем и призером теннисных соревнований национального и международного уровня.

После окончания спортивной карьеры Боровский работал на радиостанции «Юность» и «Радио России». В конце 1990-х годов стал постоянным комментатором тенниса на телеканале «Eurosport».