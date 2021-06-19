Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Павлюченкова - о брате в качестве тренера: «Он большой профессионал и требовательный перфекционист»

15:49
Теги:

Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение сделать своим тренером родного брата Александра - бывшего профессионального теннисиста.

«Мой брат Александр - теперь мой постоянный тренер, но у нас уже был совместный опыт работы, - цитирует Павлюченкову Vogue. - Когда мне было 14 лет, Саша также меня сопровождал, играл со мной и ездил. Мы через многое прошли: когда-то были и ссоры, потом Саша решил возобновить свою  теннисную карьеру, а я больше времени проводила за границей во Франции с иностранными тренерами. Сейчас мы оба повзрослели: не ссоримся, работаем очень профессионально на корте. Вне рабочего процесса он мой брат, неординарная личность, человек, с которым мне очень интересно путешествовать. Мы постоянно смеемся, это помогает расслабляться при постоянной большой нагрузке. На корте Саша для меня тренер, большой профессионал, очень требовательный перфекционист. С ним всегда есть стимул стремиться к лучшему».

Павлюченкова дошла до финала Roland Garros и там уступила спортсменке из Чехии Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6). Однако россиянка поднялась в топ-20 рейтинга WTA.

 

Дополнительная информация:

https://www.vogue.ru/lifestyle/tennisistka-anastasiya-pavlyuchenkova-o-finale-roland-garros-mentalnom-zdorove-sportsmenov-i-lyubvi-k-mode

Читайте также

Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро с Францией
«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию
Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Сенсация в Fight Nights — иранец был полным андердогом, но нокаутировал чемпиона за минуту

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд