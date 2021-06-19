Павлюченкова - о брате в качестве тренера: «Он большой профессионал и требовательный перфекционист»

Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение сделать своим тренером родного брата Александра - бывшего профессионального теннисиста.

«Мой брат Александр - теперь мой постоянный тренер, но у нас уже был совместный опыт работы, - цитирует Павлюченкову Vogue. - Когда мне было 14 лет, Саша также меня сопровождал, играл со мной и ездил. Мы через многое прошли: когда-то были и ссоры, потом Саша решил возобновить свою теннисную карьеру, а я больше времени проводила за границей во Франции с иностранными тренерами. Сейчас мы оба повзрослели: не ссоримся, работаем очень профессионально на корте. Вне рабочего процесса он мой брат, неординарная личность, человек, с которым мне очень интересно путешествовать. Мы постоянно смеемся, это помогает расслабляться при постоянной большой нагрузке. На корте Саша для меня тренер, большой профессионал, очень требовательный перфекционист. С ним всегда есть стимул стремиться к лучшему».

Павлюченкова дошла до финала Roland Garros и там уступила спортсменке из Чехии Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6). Однако россиянка поднялась в топ-20 рейтинга WTA.