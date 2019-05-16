Свитолина оплатила операцию 16-летней украинской теннисистке

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде Элина Свитолина оплатила операцию 16-летней теннисистке Дарье Лопатецкой, которая ранее получила травму мениска и отказалась от участия в турнире ITF в Италии, сообщает "Большой теннис Украины".

24-летняя украинка выделила 12 тысяч евро на операцию для Лопатецкой.

– Добрый вечер. Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию.



Теперь самое главное – побороть травму и вернуться на корт с новыми силами и хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счет Даши, будут потрачены исключительно на ее реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина и для нас это очень важно, поскольку реабилитация потребует долгих недель, а, возможно, и месяцев. Спасибо всем Вам огромное! – цитирует Лопатецкую "Большой теннис Украины".

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