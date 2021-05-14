Свидетельница опровергла сообщения о том, что мать Рублева избила 18-летнюю теннисистку

Дочь тренера Марины Марьенко, Арина Марьенко опровергла информацию о том, что ее мать избила 18-летнюю теннисистку Елену Малых.

«Я присутствовала в этот момент на теннисном корте, видела все, что происходило. Чтобы стать профессиональным спортсменом, требуется дисциплина как на корте, так и за его пределами. С февраля 2021 года Лена постоянно находилась на тренировках в плохом состоянии, было видно, что девушка не высыпается и сильно раздражена, она не хотела и не могла нормально работать.



В тот день Лена прямо во время тренировки прилюдно стала хамить и дерзить своему наставнику. Мама жестко поговорила с Леной, сделала ей замечание. Хамство со стороны ученицы продолжилось, тогда Марина Андреевна решила остановить тренировку и переместить вещи Лены в раздевалку, чтобы вечером пообщаться о поведении дочери с ее отцом, когда он приедет забирать сумки. Это был нормальный воспитательный момент», — приводит ТАСС слова Арины Марьенко.

Арина Марьенко отметила, что ее мать не применяла физического насилия к Малых и помогала спортсменке финансово.

«Никакого физического насилия со стороны мамы не было и быть не могло. Мои слова могут подтвердить и другие сотрудники кортов. Ее никто не бил и не унижал, скорее, наоборот — это Лена пыталась оскорбить своего тренера. Очень странно, что ученица, которую моя мама поддерживала на протяжении всей карьеры, решила втянуть своего тренера в столь неприятную историю.



Быть профессиональным тренером — это большой труд, моя мама больше 30 лет посвящает себя работе с детьми, она дружит и любит своих учеников, ее уважают и ценят в нашей стране. Мы не держим обиду на Лену, ей всего 18, видно, что девочка в поисках себя. Но хотелось, чтобы родители обратили внимание на поведение дочери, оно вызывает много вопросов», — добавила Марьенко.

Ранее Елена Малых заявила «СЭ», что Марина Марьенко ударила ее несколько раз ракеткой, а также забрала вещи и телефон.

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