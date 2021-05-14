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Вице-президент Федерации тенниса отреагировал на новость об избиении теннисистки

14:24

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на новость об избиении теннисистки Елены Малых одним из тренеров.

«Сначала нужно узнать все детали этого случая. То, как это изложено в появившихся сообщениях, вызывает много вопросов. Чтобы делать какие-то выводы, нужно полностью разобраться в ситуации. Я давно знаком с Мариной Андреевной. Она — опытный высококлассный специалист. Все хорошие тренеры в той или иной мере жесткие. Вопрос в том, что многие методы очень известных тренеров прошлого по различным видам спорта сейчас воспринимаются по-другому», — сказал Селиваненко «СЭ».

Ранее Елена Малых заявила «СЭ», что ее избила мать Андрея Рублева Марьенко Мария. Сообщается, что после этого тренер забрала у нее вещи и мобильный телефон на общую сумму 67 тысяч рублей.

(Владимир Пушкарев)

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