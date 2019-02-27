Сейбот Уайлд переиграл Элиаса Имера в первом круге турнира ATP в Сан-Паулу

Бразилец Тиагу Сейбот Уайлд в трех сетах переиграл шведа Элиаса Имера (6:3, 4:6, 6:2) в первом круге в рамках турнира ATP в бразильском Сан-Паулу.
На этой же стадии норвежец Каспер Рууд одержал победу над бразильцем Тиагу Монтейру (6:3, 6:4).
Сан-Паулу (Бразилия)
Турнир ATP Brasil Open
Призовой фонд 550 145 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) – Элиас Имер (Швеция) – 6:3, 4:6, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия) – Тиагу Монтейру (Бразилия, WC) – 6:3, 6:4
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