Сейбот Уайлд переиграл Элиаса Имера в первом круге турнира ATP в Сан-Паулу

Бразилец Тиагу Сейбот Уайлд в трех сетах переиграл шведа Элиаса Имера (6:3, 4:6, 6:2) в первом круге в рамках турнира ATP в бразильском Сан-Паулу.

На этой же стадии норвежец Каспер Рууд одержал победу над бразильцем Тиагу Монтейру (6:3, 6:4).

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 550 145 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) – Элиас Имер (Швеция) – 6:3, 4:6, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия) – Тиагу Монтейру (Бразилия, WC) – 6:3, 6:4

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