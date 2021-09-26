Рублев и Медведев приняли душ из шампанского после победы в Кубке Лейвера
22:13
В Бостоне завершился выставочный турнир по теннису между сборной Европы и сборной Мира. Сборная Европы уверенно выиграла Кубок Лейвера, разгромив соперников со счетом 14:1.
На турнире в Бостоне за Европу выступали Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
После победы европейские теннисисты отпраздновали успех душем из шампанского.
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