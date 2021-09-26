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Рублев в шутку попытался поцеловать Бьорна Борга

26 сентября 2021, 23:15
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Российский теннисист Андрей Рублев попытался поцеловать капитана сборной Европы на Кубке Лейвера, знаменитого шведа Бьорна Борга. Это было сделано в шутку, так как на них во время матча была направлена так называемая Kiss Cam.

«Камера поцелуев» сканирует толпу болельщиков и выбирает подходящую пару, и показывает их изображения на гигантских табло, зачастую заключенные в сердечки. Тем самым, участникам кадра предлагается поцеловать друг друга.

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Иван Шитик все материалы автора

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