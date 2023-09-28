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Сегодня, 20:16

Тарпищев считает, что Мыскина может совмещать должности в «Ладе» и федерации тенниса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение бывшей теннисистки Анастасии Мыскиной президентом «Лады» из КХЛ.

«Мыскина у нас вице-президент в ФТР, она может совмещать две должности — это же общественная организация. Трудно сказать, получится у нее или нет. Я не знаю, какие у нее обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В начале сентября «СЭ» сообщил, что Мыскина станет президентом «Лады». В последние годы она входит в наблюдательный совет клуба.

Источник: ТАСС
Теннис
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Анастасия Мыскина
Шамиль Тарпищев
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