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Радукану признана спортсменкой года по версии BBC

10:29
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Британская теннисистка Эмма Радукану признана лучшей спортсменкой 2021 года по версии BBC.

Напомним, 19-летняя британка выиграла US Open 2021 и стала первой теннисисткой в истории, которая завоевала титул «Большого шлема», стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, третье — пловец Адам Пити.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BBCSport/status/1472808986076352512

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Карен Саркисян все материалы автора
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