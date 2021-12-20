Радукану признана спортсменкой года по версии BBC
10:29
Британская теннисистка Эмма Радукану признана лучшей спортсменкой 2021 года по версии BBC.
Напомним, 19-летняя британка выиграла US Open 2021 и стала первой теннисисткой в истории, которая завоевала титул «Большого шлема», стартовав в квалификации турнира.
Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, третье — пловец Адам Пити.
Дополнительная информация:
Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю