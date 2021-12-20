Радукану признана спортсменкой года по версии BBC

Британская теннисистка Эмма Радукану признана лучшей спортсменкой 2021 года по версии BBC.

Напомним, 19-летняя британка выиграла US Open 2021 и стала первой теннисисткой в истории, которая завоевала титул «Большого шлема», стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, третье — пловец Адам Пити.

The moment Emma Raducanu was crowned 2021 BBC Sports Personality of the Year! ?#SPOTY | Streaming on @bbciplayer — BBC Sport (@BBCSport) December 20, 2021