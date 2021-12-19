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Матчи Медведева и Карацева вошли в топ-5 лучших в 2021 году по версии ATP

14:10
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ATP на своем официальном сайте опубликовала рейтинг пяти лучших матчей 2021 года.

Возглавил рейтинг матч между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7, 7:5) в финале турнира в Барселоне.

Второе место заняла встреча россиянина Даниила Медведева и немца Александр Зверев (6:3, 6:7, 7:6) на групповом этапе итогового турнира.

На третьей позиции расположилась игра между британцем Энди Марреем и американцем Фрэнсисом Тиафу (7:6, 6:7, 7:6) в первом круге турнира в Антверпене.

Четвертое место занял матч между россиянином Асланом Карацев и сербом Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в полуфинале турнира в Белграде.

На пятой позиции расположилась встреча между Медведевым и Джоковичем (6:4, 3:6, 3:6) в финале «Мастерса» в Париже.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/best-atp-matches-2021-2-to-1

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Карен Саркисян все материалы автора
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