Матчи Медведева и Карацева вошли в топ-5 лучших в 2021 году по версии ATP

ATP на своем официальном сайте опубликовала рейтинг пяти лучших матчей 2021 года.

Возглавил рейтинг матч между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7, 7:5) в финале турнира в Барселоне.

Второе место заняла встреча россиянина Даниила Медведева и немца Александр Зверев (6:3, 6:7, 7:6) на групповом этапе итогового турнира.

На третьей позиции расположилась игра между британцем Энди Марреем и американцем Фрэнсисом Тиафу (7:6, 6:7, 7:6) в первом круге турнира в Антверпене.

Четвертое место занял матч между россиянином Асланом Карацев и сербом Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в полуфинале турнира в Белграде.

На пятой позиции расположилась встреча между Медведевым и Джоковичем (6:4, 3:6, 3:6) в финале «Мастерса» в Париже.