Маррей: «Уверен, что на посту директора «Ролан Гаррос» Моресмо проделает хорошую работу»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал назначение своего бывшего тренера Амели Моресмо на пост директора «Ролан Гаррос».

«Для Амели это просто невероятно, — приводит слова Маррея Eurosport. — Уверен, что на посту директора «Ролан Гаррос» Моресмо проделает хорошую работу».

Теннисист назвал странным то, что Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос».

«Здорово, что у Амели есть такая возможность. Моресмо уважают в теннисных кругах не только во Франции, но и во всем мире. Будет интересно посмотреть, что она сделает в новом статусе, какие будут изменения. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал он.

Моресмо — бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема», серебряный призер Олимпийских игр, а также победительница Итогового чемпионата WTA.