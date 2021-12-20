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Маррей: «Уверен, что на посту директора «Ролан Гаррос» Моресмо проделает хорошую работу»

Маррей отреагировал на назначение Моресмо на пост директора «Ролан Гаррос»
11:23
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал назначение своего бывшего тренера Амели Моресмо на пост директора «Ролан Гаррос».

«Для Амели это просто невероятно, — приводит слова Маррея Eurosport. — Уверен, что на посту директора «Ролан Гаррос» Моресмо проделает хорошую работу».

Теннисист назвал странным то, что Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос».

«Здорово, что у Амели есть такая возможность. Моресмо уважают в теннисных кругах не только во Франции, но и во всем мире. Будет интересно посмотреть, что она сделает в новом статусе, какие будут изменения. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал он.

Моресмо — бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема», серебряный призер Олимпийских игр, а также победительница Итогового чемпионата WTA.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/tennis/mubadala-tennis-world-championship/2021/andy-murray-praises-well-grounded-emma-raducanu-rafael-nadal-s-australian-open-doubts-mwtc-diary_sto8678233/story.shtml

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Карен Саркисян все материалы автора
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