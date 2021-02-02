Кафельников доволен победой России над Аргентиной на ATP Cup

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу России над Аргентиной в первом туре ATP Cup.

«К сожалению, матч Дани Медведева я не смотрел. Посмотрел только Рублева. Победил абсолютно заслуженно, с запасом — молодец. Ни малейшего сомнения не было в его победе, поскольку Андрей был намного сильнее своего оппонента.

Можно ли считать, что мы уже в полуфинале? Считать можно все что угодно. По факту японцев мы еще не обыграли. И я думаю, что преждевременно говорить об этом не стоит", — сказал Кафельников «СЭ».

В первом туре ATP Сup 2 февраля россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли своих оппонентов Гвидо Пелью и Диего Шварцмана. Встреча против Японии пройдет в среду, 3 февраля.

(Владимир Пушкарев)