Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис

«Новое и старое поколения собрались вместе». Шарапова поделилась фотографиями с Сафиным

14:46
Теги:

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Twitter фотографии с дргуим российским теннисистом, в прошлом двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным и 18-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.

— Новое и старое или старшее поколения собрались вместе, — подписала Шарапова фотографии.

Ранее появилась информация, что Шарапова выступит на турнире в австрийском Линце. Соревнования с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдут 7-13 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир