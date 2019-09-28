«Новое и старое поколения собрались вместе». Шарапова поделилась фотографиями с Сафиным

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Twitter фотографии с дргуим российским теннисистом, в прошлом двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным и 18-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.

— Новое и старое или старшее поколения собрались вместе, — подписала Шарапова фотографии.

Ранее появилась информация, что Шарапова выступит на турнире в австрийском Линце. Соревнования с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдут 7-13 октября.