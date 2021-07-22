Новак Джокович прокомментировал возможность получить «Золотой шлем»

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции высказался о возможности получить «Золотой шлем».

«Меня ждет долгий путь. У меня выгодное положение, буду действовать медленно и осторожно. Это подход, который мне нужен, так как в прошлом я был не так опытен. Вокруг меня было много отвлекающих факторов, которые влияли на мою производительность. Знаю, что на кону много всего, на кону история. Для меня большая честь находиться в таком положении. Я очень усердно работал, чтобы быть здесь, со своей командой, конечно», — сказал Джокович.

34-летний Джокович в этом сезоне выиграл первые три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» (4+1) после Штеффи Граф в 1988 году.

Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа. На предыдущих Играх в Рио обладателем золота в одиночном мужском разряде стал британец Энди Маррей.