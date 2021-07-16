Свитолина и Монфис сыграли свадьбу
20:08
Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились. Торжество прошло 16 июля в Швейцарии.
«Великий день», — написал Монфис в Instagram.
Фотографии со свадьбы опубликовал старший брат Элины Юлиан.
Монфис и Свитолина начали встречаться с 2019 года. В феврале 2021 года пара сообщила о том, что они берут перерыв в отношениях. Но уже в апреле Свитолина объявила, что ответила согласием на предложение Монфиса стать его женой.
Читайте также
1
Зачет
vs
12
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю