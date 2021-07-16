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Свитолина и Монфис сыграли свадьбу

20:08
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото Instagram
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото Instagram
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились. Торжество прошло 16 июля в Швейцарии.

«Великий день», — написал Монфис в Instagram.

Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Фотографии со свадьбы опубликовал старший брат Элины Юлиан.

Монфис и Свитолина начали встречаться с 2019 года. В феврале 2021 года пара сообщила о том, что они берут перерыв в отношениях. Но уже в апреле Свитолина объявила, что ответила согласием на предложение Монфиса стать его женой.

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