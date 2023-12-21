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Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 21 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире участвуют лучшие игроки ATP и WTA. Среди участников — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие лидеры. Публикуем расписание на 21 декабря.

Расписание World Tennis League на 21 декабря

14.00. «Ястребы» — «Соколы»
Трансляция: «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

17.00. «Орлы» — «Коршуны».
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

Российские игроки входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.

Полное расписание Мировой лиги по теннису доступно в нашем материале.

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Мирра Андреева. Медведев объединится в команду с Рублевым и Миррой. Россияне сразятся за победу на турнире в Абу-Даби

Теннис
Андрей Рублев
Арина Соболенко
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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