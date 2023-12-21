Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 21 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире участвуют лучшие игроки ATP и WTA. Среди участников — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие лидеры. Публикуем расписание на 21 декабря.

Расписание World Tennis League на 21 декабря

14.00. «Ястребы» — «Соколы»

Трансляция: «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

17.00. «Орлы» — «Коршуны».

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

Российские игроки входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.

Полное расписание Мировой лиги по теннису доступно в нашем материале.