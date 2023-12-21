Мировая лига по теннису: расписание и формат соревнований World Tennis League 2023

Мировая лига по теннису проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие теннисисты, которых разделят на четыре команды, в общей сложности, 16 игроков (по 8 мужчин и женщин).

В каждой группе сыграют по два теннисиста и две теннисистки. В предварительном этапе команды сыграют в формате «каждый с каждым»: мужская одиночка, женская одиночка и микст. Каждая игра продлится до двух побед в партиях и с тай-брейком до 10 очков при счете 1:1. При этом в турнире будут считаться не победы, а выигранные геймы. Супертайбрейк засчитывается как один гейм. Две лучшие команды встретятся 24 декабря в финале.

Расписание World Tennis League

21 декабря, среда

17.00. «Соколы» — «Орлы».

Григор Димитров / Арина Соболенко — Бьянка Андрееску / Андреас Сеппи

Паула Бадоса — Каролин Гарсия

Новак Джокович — Ник Кирьос

22 декабря, четверг

17.00. «Ястребы» — «Коршуны».

Александр Зверев / Елена Рыбакина — Феликс Оже Альяссим / Эжени Бушар

Анетт Контавейт (будет заменена) — Ига Швентек

Доминик Тим — Хольгер Руне

23 декабря, пятница

13.00. «Орлы» — «Ястребы».

Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна — Доминик Тим / Анетт Контавейт (будет заменена)

Каролин Гарсия — Елена Рыбакина

Ник Кирьос — Александр Зверев

17.00. «Соколы» — «Коршуны».

Григор Димитров / Паула Бадоса — Хольгер Руне / Эжени Бушар

Арина Соболенко — Ига Швентек

Новак Джокович — Феликс Оже Альяссим

24 декабря, суббота

17.00. Финал.

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