Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 22 декабря
World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря
World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие игроки мира. Публикуем расписание и трансляции на 22 декабря.
Расписание World Tennis League на 22 декабря
22 декабря, пятница
14.00. «Соколы» — «Коршуны»
Трансляция: «Матч! Арена», сайт matchtv.ru
17.00. «Орлы» — «Ястребы»
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru
Российские теннисисты входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.
Подробнее о турнире и результатах наших игроков читайте в материале «СЭ».
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