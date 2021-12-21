Александр Зверев: «Последние полгода мы с Джоковичем и Медведевым доминировали»

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев высказался по поводу выступлений серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева в этом сезоне.

«Последние полгода мы с Джоковичем и Медведевым доминировали. Думаю, так будет и в следующем сезоне.

Награды этого года придали мне уверенности в себе, я многого добился и в психологическом плане. Я чувствую себя спокойнее, готов показать свой максимум», — цитирует Зверева welovetennis.fr.

В этом сезоне 24-летний немец выиграл золото на Олимпиаде в Токио, два турнира серии ATP 500 и Итоговый чемпионат ATP.