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Командный чемпионат мира по пляжному теннису в Москве в этом году отменен

11:33
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Федерация тенниса России (ФТР) на своем официальном сайте сообщила, что девятый командный чемпионат мира по пляжному теннису в Москве в этом году не состоится.

Ранее ITF, также как ATP, WTA и ТЕ, в связи с пандемией коронавируса отменила все соревнования, организованные под своей эгидой, до 13 июля. На этот период попадают и два крупнейших турнира по пляжному теннису — командный чемпионат мира в Москве (6 — 12 июля) и турнир серии ВТ400 в Казани (3 — 5 июля).

После консультаций с Минспорта РФ и ITF Федерация тенниса России объявила, что оба эти турнира в этом году не состоятся. Они пройдут в 2021 году, даты проведения будут сообщены позже.

Дополнительная информация:

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_15563

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