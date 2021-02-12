Джокович переиграл американца Фритца на Australian Open

Действующая первая ракетка мира Новак Джокович в третьем раунде открытого чемпионата Австралии обыграл американца Тэйлора Фритца в пяти сетах (3:2).

Серб в упорной борьбе выиграл два первых сета (7:6, 6:4), однако Фритц неожиданно смог вернуться в игру и отыграться с 0:2 (3:6 и 4:6 в следующих двух сетах). В пятой партии Джокович выиграл 4 последних гейма, дважды взяв подачу американца и завершил игру.

Лидер рейтинга ATP играл с травмой. В послематчевом интервью Джокович рассказал о повреждении:

«Эмоционально, психологически чувствую себя отлично, — сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1. — Это очень важный матч для меня, для моей карьеры. Я не хочу говорить о серьезности травмы. Люди просто не понимают этого. Я не мог двигаться. Все, что я мог, это подавать. Я понял, что подача — это мой единственный шанс.

В пятой партии я почувствовал себя лучше. Горжусь тем, как я выступил сегодня. Пока не знаю, что происходит. Взволнован из-за этого. Ощущения перед медицинским тайм-аутом напугали меня. Надеюсь, что смогу играть дальше. Это был уникальный опыт — сначала играть со зрителями, потом без них".

Соперником 33-летнего серба по 1/8 финала Australian Open станет канадец Милош Раонич.