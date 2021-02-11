Кафельников оценил шансы российских теннисистов выиграть Australian Open

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов на победу в Australian Open.

«Затрудняюсь ответить на вопрос, кто для меня главный фаворит. Все ребята играют хорошо. Какие шансы у наших ребят выиграть турнир? В теории, возможно все. Я бы оценил шансы на победу как 50 на 50. Никаких прогнозов я давать не хочу, время покажет», — сказал Кафельников «СЭ».

11 февраля Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли свои матчи второго круга Australian Open. В третьем круге Хачанов встретится с итальянцем Маттео Берретини, соперником Рублева станет победитель пары Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).

(Владимир Пушкарев)

В третьем круге Australian Open