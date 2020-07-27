Димитров потерпел второе поражение на UTS-2. Теннисист переболел коронавирусом

Во Франции состоялись матчи второго игрового дня турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown-2. В группе A переболевший коронавирусом болгарин Григор Димитров потерпел второе поражение подряд, уступив испанцу Фелисьяно Лопесу — 2:3 (10:17, 15:14, 16:12, 12:16, 0:2).

Ранее болгарин признался, что почти месяц провел дома и не тренировался из-за болезни.

— Практически не тренировался, из-за этого сильно похудел. Сейчас стараюсь восстановить кондиции. Нахожусь не в лучшей форме. Нужно время, — сказал Димитров.