Дель Потро вышел в третий круг турнира ATP в Риме

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:4, 6:2) в матче второго круга турнира ATP в Риме. Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут.

Дель Потро вышел в третий круг турнира, где сыграет с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 7) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 6:2