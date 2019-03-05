Давид Феррер: "Федерер – это определенно самый сложный игрок, с которым я когда-либо встречался на корте"

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал, какие качества ему нравятся у известных теннисистов. Он также назвал самого сложного соперника в своей карьере.

– От Федерера я бы взял подачу, – приводит Tennis World USA слова Феррера. – Роджер – это определенно самый сложный игрок, с которым я когда-либо встречался на корте. Надаль? У него я бы взял ментальную силу. Маррей – это спокойствие, Джокович – скорость… Давид Феррер? Я бы выбрал его стабильность.



Что я буду делать после завершения карьеры? В долгосрочной перспективе я хочу посвятить себя семье и детям, однако в ближайшие годы я останусь в теннисе. У меня есть несколько проектов, которые я хотел бы воплотить в жизнь.

За свою карьеру испанец выиграл 29 турниров ATP, из них 27 – в индивидуальном разряде.