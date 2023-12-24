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Сегодня, 13:45

Чесноков считает хорошей тренировкой участие россиян в World Tennis League

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что участие в турнире World Tennis League является хорошей тренировкой перед сезоном для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Мирры Андреевой.

Россияне на турнире играют в команде «Орлы» вместе с американкой Софией Кенин.

«Это очень представительный турнир, здорово, что удалось собрать такую команду. Это очень хорошая тренировка перед стартом сезона. Здорово, что наши теннисисты вышли в финал, но это было ожидаемо, у них крепкий состав», — сказал Чесноков ТАСС.

Финальный матч турнира пройдет 24 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/19618629
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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