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Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 24 декабря

Финал World Tennis League пройдет в Абу-Даби 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Предсезонный выставочный турнир World Tennis League завершается в Абу-Даби (ОАЭ) 24 декабря. Представляем расписание и трансляции на 24 декабря, в воскресенье.

Расписание World Tennis League на 24 декабря

24 декабря, воскресенье

17.00. Финал
«Орлы» — «Коршуны»

Трансляцию финала в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте World Tennis League. Матчи с российскими игроками покажут на телеканале «Матч! Арена» и на сайтах matchtv.ru и sportbox.tv.

«Орлы» заняли второе место в турнирной таблице, в их активе — 75 очков. Их соперниками по финалу стали «Коршуны», которые набрали 79 баллов.

В состав «Орлов» входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева. «Коршуны»: Арина Соболенко, Григор Димитров, Стефанос Циципас и Паула Бадоса.

Теннис: турниры, ATP, WTA, новости, результаты, рейтинги

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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