Команда Медведева, Рублева и Мирры Андреевой выиграла Мировую лигу
Команда «Иглз», за которую выступали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, стала победителем выставочного турнира Мировая теннисная лига.
В финале «Иглз» обыграли «Кайтс» — 28:26.
В первом матче Медведев и Андреева в паре уступили Стефаносу Циципасу и Пауле Бадосе (Греция/Испания) — 6:7 (5:7).
Во втором матче Андреева в паре с американкой Софией Кенин обыграли белоруску Арину Соболенко и Бадосу (7:5). Они вырвали победу, уступая по ходу матча со счетом 2:5.
Далее Медведев и Рублев в паре одолели Ллойда Харриса и Григора Димитрова (ЮАР/Болгария) — 6:3.
В завершающих встречах Кенин одержала победу над Соболенко (6:4), а Рублев уступил Димитрову (3:6).
Абу-Даби, ОАЭ
Выставочный командный турнир World Tennis League
«Иглз» — «Кайтс» — 28:26
1. Даниил Медведев/Мирра Андреева («Иглз») — Стефанос Циципас/Паула Бадоса («Кайтс») — 6:7 (5:7)
2. Мирра Андреева/София Кенин («Иглз») — Арина Соболенко/Паула Бадоса («Кайтс») — 7:5
3. Даниил Медведев/Андрей Рублев («Иглз») — Ллойд Харрис/Григор Димитров («Кайтс») — 6:3
4. София Кенин («Иглз») — Арина Соболенко («Кайтс») — 6:4
5. Андрей Рублев («Иглз») — Григор Димитров («Кайтс») — 3:6