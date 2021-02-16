Бывший тренер Карацева назвал более удобного соперника для россиянина по полуфиналу Australian Open

Тренер Александр Куприн, на протяжении семи лет проработавший с Асланом Карацевым, считает, что тому в полуфинале Открытого чемпионата Австралии было бы лучше встретиться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, нежели с Александром Зверевым.

— Хочу видеть в полуфинале с Карацевым Новака, по моему мнению, Аслану лучше было бы сыграть с ним, — заявил «СЭ» Куприн. — Во-первых, Зверев более молодой игрок, амбициозный и очень талантливый. А Джокович, на мой взгляд, в последнее время немного сдает. И по манере игры он удобнее, Аслану по силам с ним побороться. Хотя это чисто мое мнение.

Напомним, что 27-летний Карацев впервые в карьере пробился в основную сетку турниров «Большого шлема» — в Мельбурне он обыграл трех сеянных подряд — девятую ракетку мира Диего Шварцмана, Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова.

(Антон Бабошин)

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