Чакветадзе считает Медведева неудобным соперником для Рублева

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым со счетом 7:5, 6:3, 6:2 в 1/4 финала Australian Open.

«Рублев не смог бороться в первую очередь из-за того, что он вообще не любит играть с Медведевым. Счет по их личным встречам о многом говорит, уже 5:0 в пользу Даниила. Для Андрея оказался Даня очень неудобный соперник. Сегодня условия были тяжелые, сухая жара, было видно, что Рублеву не комфортно, возможно, он получил даже солнечный удар. Медведев после победы сразу вызвал врача на корт, потому что у него были судороги. Со всеми сложностями не справился Рублев, а Медведев за счет опыта и уверенности в своих силах понимал, как нужно играть», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе отметила, что не видит большой разницы в уровнях игры Рублева и Медведева. Даниил лучше понимает игру оппонента, что позволяет ему побеждать. Они разноплановые игроки, и Рублев просто не может приспособиться к стилю Медведева.

«Более удобен будет для Медведева, наверное, Циципас, так как он более нестабилен, в отличии от Надаля. Медведев их уже обыгрывал, так что у него есть хороший шанс на финал», — добавила Чакветадзе.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания).

(Анастасия Пастернак)