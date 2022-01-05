Барти победила Гауфф и прошла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над американкой Кори Гауфф в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия).

Встреча продолжалась два часа 12 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Таким образом, Барти вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей игры между австралийкой Айлой Томлянович и американкой Софьей Кенин.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 7:5, 6:1

Следующий соперник

Айла Томлянович (Австралия) — София Кенин (США, 6)