Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поблагодарил Министерство спорта за поддержку российских теннисистов.

«В теннисе вся специфика подготовки заключается в том, что спортсмены тренируются в разных странах с разными специалистами. Плюс играют больше 30 турниров в году. Все сложности обрушились на Министерство спорта, которое с этим справилось. Огромное спасибо за деятельность на благо всех спортивных федераций. Результат на Олимпийских играх говорит сам за себя», — сказал Тарпищев.

На Олимпиаде в Токио Анастасия Павлюченкова с Андреем Рублевым выиграли золото в парном миксте, а Елена Веснина с Асланом Карацевым взяли серебро. Карен Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде.