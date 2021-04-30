Андрей Рублев: «Жерар Пике меня с Шакирой не знакомил»

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал о том, как он посетил стадион «Барселоны» и познакомился с президентом клуба Жоаном Лапорта.

«Скорей всего, визит на «Камп Ноу» случился благодаря одному из тренеров, который сейчас работает в Кубке Дэвиса. Гало Бланко сотрудничает с Жераром Пике. Я не спрашивал, но почти уверен, что всю информацию давал он. Думаю, Гало Бланко договорился, чтобы мне показали стадион. Когда должно было это случиться, сказали, что в итоге будет еще президент клуба Жоан Лапорта, что он хочет познакомиться, так и случилось», — сказал Рублев «СЭ».

Андрей Рублев также рассказал, что вручение именной футболки было для него сюрпризом. На играх «Барселоны» Рублев был раза три-четыре, на самом «Камп Ноу» — раза два или три.

«Каждый раз, когда Жерар (Пике, защитник «Барселоны» и глава промоутерской компании Кубка Дэвиса. — Прим. «СЭ») доставал билеты, приходил. Не люблю напрашиваться. Когда набиралась компания, были билеты, тогда и посещал стадион. Сам же, если какой-то большой матч, то слежу либо по новостям, либо по телевизору. Пике с Шакирой меня не знакомил. Наверно, если б я напрашивался, то знакомство состоялось бы без проблем, потому что он хорошо ко мне относится. Но не хочу этим пользоваться», — добавил Рублев.

На следующей неделе Андрей Рублев примет участие на «Мастерсе» в Мадриде, с которого уже снялись серб Новак Джокович и еще несколько теннисистов.

(Екатерина Звенигородская)