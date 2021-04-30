Первая ракетка Грузии обвиняется в вымогательстве денег

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили оказался обвиняется в вымогательстве денег и нарушении условий контракта. Как сообщает Vseprosport, бизнесмен Ираклий Качарава обратился с исковым заявлением на сумму более 1,5 миллиона долларов.

По словам бизнесмена, он вложил крупную сумму в карьеру Басилашвили с намерением получить процент от прибыли с выигранных турниров, но теннисист не выполнят свои обещания с 2017 года.