Первая ракетка Грузии обвиняется в вымогательстве денег
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Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили оказался обвиняется в вымогательстве денег и нарушении условий контракта. Как сообщает Vseprosport, бизнесмен Ираклий Качарава обратился с исковым заявлением на сумму более 1,5 миллиона долларов.
По словам бизнесмена, он вложил крупную сумму в карьеру Басилашвили с намерением получить процент от прибыли с выигранных турниров, но теннисист не выполнят свои обещания с 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.vseprosport.ru/lenta/2021/04/29/gruzinskij-tennisist-basilashvili-obvinjaetsja-v-vymogatelstve-summa-iska-bolee-15-mln-dollarov
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