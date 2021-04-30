Андрей Рублев боится вакцинироваться

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал о том, собирается ли он вакцинироваться от коронавируса.

«В зависимости от ситуации. Если есть выбор, я бы не вакцинировался. Если скажут, что это вакцина необходима для перелетов, для участия в турнирах, либо какие-то страны поставят такое условие, чтобы въехать в них, то выбора не будет. Всегда же, когда раньше появлялась вакцина от того или иного вируса, у человека было право выбора, отказаться или же все-таки сделать ее», — сказал Рублев «СЭ».

Андрей Рублев добавил, что, возможно, переживает, как вакцина повлияет на его спортивную форму.

«Больше страх, что она может не усвоиться, или даст какие-то побочные эффекты. Насколько я знаю, мне в детстве никаких прививок не делали. Но я всегда нормально себя чувствую, особо не болею. Да, боюсь. Не дай бог, будет какое-то осложнение, а если еще это будет во время сезона, может, выпаду на пару месяцев перед тем, как все наладится», — добавил Рублев.

Ранее экс-первая ракетка мира Энди Маррей привился от коронавируса и призвал теннисистов это делать, чтобы жить нормальной жизнью.

(Екатерина Звенигородская)