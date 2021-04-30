Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Андрей Рублев боится вакцинироваться

21:40
Теги:

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал о том, собирается ли он вакцинироваться от коронавируса.

Андрей Рублев.«Не знаю, как сложится после карьеры, но на данный момент мой дом — Москва». Рублев — о жизни в Барселоне, футболе и борще

«В зависимости от ситуации. Если есть выбор, я бы не вакцинировался. Если скажут, что это вакцина необходима для перелетов, для участия в турнирах, либо какие-то страны поставят такое условие, чтобы въехать в них, то выбора не будет. Всегда же, когда раньше появлялась вакцина от того или иного вируса, у человека было право выбора, отказаться или же все-таки сделать ее», — сказал Рублев «СЭ».

Андрей Рублев добавил, что, возможно, переживает, как вакцина повлияет на его спортивную форму.

«Больше страх, что она может не усвоиться, или даст какие-то побочные эффекты. Насколько я знаю, мне в детстве никаких прививок не делали. Но я всегда нормально себя чувствую, особо не болею. Да, боюсь. Не дай бог, будет какое-то осложнение, а если еще это будет во время сезона, может, выпаду на пару месяцев перед тем, как все наладится», — добавил Рублев.

Ранее экс-первая ракетка мира Энди Маррей привился от коронавируса и призвал теннисистов это делать, чтобы жить нормальной жизнью.

(Екатерина Звенигородская)

Читайте также

Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
«В «Челси» шутили: «Как дела, русский ублюдок?» Невероятная карьера Дмитрия Харина
Арзамасова и Авербух ждут ребенка: «папина дочка» скоро станет мамой
«Рот закрой». Гончаров и Вахаев повздорили во время интервью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд