«Женщина театрально упала, словно в нее попали из базуки». Президент Польши лайкнул пост про Джоковича
12:19
Президент Польши Анджей Дуда в Twitter отметил сообщение журналиста Рафаля Фракевича о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США.
— Джокович был дисквалифицирован за случайное попадание в женщину, которая театрально упала, словно в нее попали из базуки. Я ничего глупее не увижу. Этот мир сошел с ума, — написал Фракевич.
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