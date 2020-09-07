«Женщина театрально упала, словно в нее попали из базуки». Президент Польши лайкнул пост про Джоковича

Президент Польши Анджей Дуда в Twitter отметил сообщение журналиста Рафаля Фракевича о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США.

— Джокович был дисквалифицирован за случайное попадание в женщину, которая театрально упала, словно в нее попали из базуки. Я ничего глупее не увижу. Этот мир сошел с ума, — написал Фракевич.

Джокович извинился за травму лайнсмена. Но к решению британского судьи есть вопросы