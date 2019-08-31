Ван Цян в 1/8 финала US Open встретится с Барти
00:49
Китаянка Ван Цян, посеянная на US Open под 18-м номером, вышла в четвертый круг соревнований, обыграв француженку Фиону Ферро — 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минуту.
За право выйти в четвертьфинал Ван Цян сразится со второй ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ван Цян (Китай, 18) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (7:1), 6:3
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...