Ван Цян в 1/8 финала US Open встретится с Барти

Китаянка Ван Цян, посеянная на US Open под 18-м номером, вышла в четвертый круг соревнований, обыграв француженку Фиону Ферро — 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минуту.

За право выйти в четвертьфинал Ван Цян сразится со второй ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ван Цян (Китай, 18) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (7:1), 6:3