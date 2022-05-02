В Госдуме РФ выразили надежду, что выступление Маррея повлияет на участие россиян на Уимблдоне

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление британского теннисиста Энди Маррея против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Здравый разум всегда победит. Русофобская истерия во всем мире не принесет ничего хорошего ни для спорта, ни для искусства. Взаимоотношения с людьми должны оставаться в любом случае. Сейчас европейцы и американцы объединяются против России, но простой народ и спортсмены в общей массе прекрасно понимают, что атлеты не должны быть жертвами политических интриг и объединений. Уже многие теннисисты высказались, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. Надеюсь, позиция Маррея и именитых спортсменов повлияет на решение организаторов», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее против отстранения российских и белорусских теннисистов выступили Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.