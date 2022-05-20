Медведев: «У меня нет желания судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения»

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не думал о судебном разбирательстве из-за запрета на участие в Уимблдоне.

«Я не думал о судебном иске. Если вы спросите у адвоката, то, наверное, можно что-то сделать. Как я уже сказал, решение принимаю не я. Я не собираюсь обращаться в суд по поводу отстранения и просто жду решения. Лично у меня нет желания судиться», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса. Также поднят вопрос о том, чтобы на Уимблдоне не начислялись рейтинговые очки.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.