Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:23

Медведев: «У меня нет желания судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения»

Медведев не собирается судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не думал о судебном разбирательстве из-за запрета на участие в Уимблдоне.

«Я не думал о судебном иске. Если вы спросите у адвоката, то, наверное, можно что-то сделать. Как я уже сказал, решение принимаю не я. Я не собираюсь обращаться в суд по поводу отстранения и просто жду решения. Лично у меня нет желания судиться», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса. Также поднят вопрос о том, чтобы на Уимблдоне не начислялись рейтинговые очки.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://twitter.com/Tennis_Majors/status/1527672387063382019?s=20&t=GjWOsxYcwNHR0S8S3sqzuw
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские теннисисты Селехметьева, Котов и Кузнецов вышли в основную сетку «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости