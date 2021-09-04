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US Open-2021: мужчины, все результаты 4 сентября

21:55
В пятницу, 4 сентября, — шестой день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 4 сентября, — шестой день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 4 сентября, — шестой день US Open.

На Открытом чемпионате США проходят матчи третьего круга в мужском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Оскар Отте (Германия, Q) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:3, 6:4, 2:6, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

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