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Джокович — о травме: «Не знаю, сыграю ли я в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что из-за травмы колена может сняться с четвертьфинала «Ролан Гаррос». В четвертом круге он за 4 часа 39 минут обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

«В течение нескольких недель у меня были небольшие проблемы с коленом, но ничего серьезного. Потом я поскользнулся во втором сете и почувствовал боль. Я принял много обезболивающих, и они начали действовать в четвертом сете. Я чувствовал меньше ограничений в движениях. В пятом сете я играл без боли, но эффект от лекарств не длится вечно. Завтра я проведу несколько тестов. Не знаю, сыграю ли я в четвертьфинале, подождем и посмотрим. Положительный аспект «Шлема» в том, что у вас есть день отдыха между матчами, и это может помочь восстановлению», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» соперником первой ракетки мира будет норвежцем Каспером Руудом. Счет в личных встречах 5-1 в пользу Джоковича.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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