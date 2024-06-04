Селиваненко — о победе Андреевой над Грачевой: «Мирра — молодец! Поднимается все выше!»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал победу Мирры Андреевой над Варварой Грачевой в четвертом круге «Ролан Гаррос» (2:0).

«Отличная победа, сложный матч, непростой соперник. Мирра в первый раз выступила на этом этапе. Она молодец, постепенно, с каждым матчем поднимается все выше — и с точки зрения приобретения опыта, и с точки зрения игры», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко