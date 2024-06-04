Рууд — о матче с Джоковичем: «Неважно, где ты с ним играешь — это одно из самых сложных испытаний»

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Через пару дней я сыграю четвертьфинал против Новака. Мне нечего терять. Я постараюсь получить удовольствие. Это будет еще один матч против него. Это всегда тяжело. Неважно, где ты с ним играешь — это одно из самых сложных испытаний в нашем спорте. В прошлом году мы встречались здесь в финале, и я сделаю все возможное, чтобы взять реванш», — приводит слова Рууда The Tennis Letter.

Счет в личных встречах 5-1 в пользу Джоковича. В финале «Ролан Гаррос» 2023 года сербский теннисист обыграл Рууда со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.