Определилась заявка в женском одиночном разряде на Australian Open-2024

Стал известен список заявки в женском одиночном разряде на Australian Open-2024, который пройдет с 14 по 28 января.

Из россиян в список вошли Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

По защищенному рейтингу участие в турнире «Большого шлема» собираются принять Анжелика Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Айла Томлянович (Австралия), Шелби Роджерс и Аманда Анисимова (обе — США).

Первой запасной на Открытом чемпионате Австралии будет Александра Крунич (Сербия), далее идет россиянка Камилла Рахимова. Британка Эмма Радукану занимает в списке 6-е место.

Со полными списками можно ознакомиться на сайте LiveTennis.it.