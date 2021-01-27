Серена Уильямс довольна жестким карантином перед Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс похвалила правила карантина на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля.

Ранее 70 теннисистов были посажены на строгий карантин, так как они прилетели в Австралию на одном самолете с заболевшими коронавирусом людьми.

«Правила карантина очень строгие, но это действительно хорошо, — цитирует Уильямс foxsports.com.au. — Насколько я знаю, в Австралии сейчас ноль случаев ковида. Это невероятно и потрясающе.

По приезду в Австралию всем приходится уходить на карантин на 14 дней. Это безумие, но потом можно жить нормальной жизнью. Считаю, что Федерация тенниса Австралии все делает правильно.

Конечно, с трехлетним ребенком сложно находиться в отеле весь день, но это стоит того, ведь вы хотите, чтобы все были в безопасности".