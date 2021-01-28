Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Экс-первая ракетка мира Энен включила Медведева в список фаворитов Australian Open

10:55
Теги:

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен в интервью Tennis Wirld USA назвала фаворитов Australian Open. По мнению бельгийки, хороши шансы на победу будут у россиянина Даниила Медведева.

«Мне кажется, турнир в Австралии создан для Новака Джоковича, здесь ему удобно играть, он будет явным фаворитом. Кого могу выделить еще? Наверное, смогут ему навязать борьбу Доминик Тим и Рафаэль Надаль, еще мне очень нравится игра Даниила Медведева», — заявила Энен.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка София Кенин.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир