Селиваненко поделился ожиданиями от мужских четвертьфиналов на Уимблдоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о составе пар в предстоящих мужских четвертьфинальных матчах на Уимблдоне-2023.

«Все четвертьфинальные пары у мужчин интересные. С одной стороны, в них те игроки, которых ждали на этой стадии. А с другой, присутствуют и такие неожиданные имена, как Роман Сафиуллин и Кристофер Юбэнкс. Вряд ли пару кругов назад кто-то мог предположить, что они дойдут до четвертьфинала. Но сейчас в каждой паре результат может быть абсолютно любым», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира испанец Карлос Алькарас сыграет с Хольгером Руне из Дании, россиянин Даниил Медведев — с американцем Кристофером Юбенксом. Еще один представитель России Роман Сафиуллин встретится с итальянцем Янником Синнером, а третий россиянин Андрей Рублев — с сербом Новаком Джоковичем.