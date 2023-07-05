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Сегодня, 18:34

Медведев после выхода во второй круг Уимблдона: «Спасибо болельщикам за теплый прием»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Третья ракетка мира обыграл британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

«Было нервно. Я не играл здесь в течение двух лет и вчера у нас не получилось [закончить матч]. Так что было немного беспокойно — для болельщиков и игроков. Первый корт, наверное, мой любимый из всех. Здесь я одержал больше всего побед на Уимблдоне.

Очень рад, что меня так тепло приняли, особенно в матче против Артура, ведь он из Великобритании», — сказал Медведев во время интервью после игры.

Матч Медведева и Фери был перенесен из-за дождя.

Во втором круге третья ракетка мира сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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